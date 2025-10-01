ÅÅÏÃ1ËÜ¤Ç·î1000Ëü±ß¤ò²Ô¤®½Ð¤¹¡ÄÅÁÀâ¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬É¬¤º»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿Ž¢¥Æ¥ì¥¢¥Ý¥ê¥¹¥ÈŽ£¤ÎÃæ¿È
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÈÂ¼¶³Ê¿¡Ø3Ê¬¤À¤±²ñ¤¦»þ´Ö¤òËÍ¤Ë¤¯¤À¤µ¤¤¡¡À®²Ì¥¼¥í¤«¤é·î°ìÀéËü¤ÎÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥È¥Ã¥×±Ä¶È¥Þ¥ó¤Î¥Æ¥ì¥¢¥Ý½Ñ¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤ò¶Ë¤á¤¿¤é°ìÀ¸¤´¤Ï¤ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë
ËèÆü¡¢¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤ÏÃÇ¤é¤ì¤Æ¿´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¼¤á¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡×
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼Â¤ÏËÍ¼«¿È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï²ñ¼Òµ¢¤ê¤Ë¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éµã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¿Í»þÂå¡¢1¥«·î¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¢¥Ý¤¬¼è¤ì¤º¡¢ËèÆü¤¬¤æ¤¦¤¦¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤¿¤é¡¢¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¡¢¥¢¥Ý³ÍÆÀÎ¨¤¬°ìµ¤¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤±¤ÐÂ¾¶È¼ï¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¤â¡Ö¥¦¥Á¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÄÌ¤ê¤Ë¡¢½çÈÖ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÀ®²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃ¸ý¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬²¿¼Ô¤«¤Ê¤ó¤ÆÁê¼ê¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
±Ä¶ÈÎò¤â¡¢³ØÎò¤â¡¢Ç¯Îð¤â¡¢´é¤¹¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ä¤êÊý¤Î¹©É×¤À¤±¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¼Ò°÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤ò¶Ë¤á¤¿¤é¡¢°ìÀ¸¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¡×¤È¡£
¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤ÇÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¡¢±Ä¶È¤Ë¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ê¤é²ñ¼Ò¤ÇÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢µ¯¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬ËÁÆ¬¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤ò¶Ë¤á¤¿¤é¡¢°ìÀ¸¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¡×
¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤Ï·èºÛ¸¢¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿ÍÌ®¤âÃÛ¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Þ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤É¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤âÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤ë¡ÖºÇ¶¯¥¹¥¥ë¡×
¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤Ë¤Ï¤¢¤È2¤Ä¡¢À®²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¤´Ë«Èþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÀ®²Ì¤¬¼ýÆþ¤äÉ¾²Á¤ËÄ¾·ë¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¸ÇÄêµë¡Ü½ÐÍè¹â¡×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥Ý¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¼ýÆþ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ä¾ºµë¤Ê¤É¡¢ÅØÎÏ¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¡¢±Ä¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤âÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬ÆüËÜ¤ÇÉáµÚ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤â¡¢Ìµ¿ô¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢±Ä¶È¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¤¿¤º¤µ¤ï¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÅÅÏÃ±Ä¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤¬¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤±¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òÊØÍø¤Ë¤·¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼«¼Ò¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«
¥Æ¥ì¥¢¥ÝÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡Ö¼«¼Ò¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÍý²ò¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÈÖ´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¤¬´Å¤¯¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÀâÌÀ¡×¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¡Ö²ÁÃÍ¡×¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤Ç¤ÏÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡©¡×¡¢¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î½çÈÖÂÔ¤ÁÈÖ¹æ¤òÈ¯·ô¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡È²ÁÃÍ¡É¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦½çÈÖÂÔ¤Á¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ËþÂ¤¹¤ë
¡¦¤ªµÒÍÍ¤Î²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¥à¥À¤Ë¤»¤º¤ËºÑ¤à
¡¦¤ªµÒÍÍ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºî¤ÇºÑ¤ß¡¢¤ªÅ¹¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤¬¼è¤ì¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Îµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤ï¤«¤ë
¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò¿Í¡¹¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢²ÁÃÍ¤¬ÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¼åÅÀ¡×¤Þ¤Ç¸À¤¨¤ë±Ä¶È¤¬¿®Íê¤ò¾¡¤ÁÆÀ¤ë
¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¼Ò¤È¤Î°ã¤¤¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¶¥¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤É¤ì¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¹â¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤³¤³¤¬Â¾¼Ò¤È°ã¤¦¡×¡Ö¤³¤³¤¬¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢µ¡Ç½¤Ê¤É¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÌ¤Ê¤É¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö²Á³Ê¤Ï¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢Áàºî¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Ã»½ê¤ò¶¯¤ß¤ËÊÑ¤¨¤ëÀÚ¤êÊÖ¤·¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤Ç¡ÖÂ¾¼Ò¤È¤Î°ã¤¤¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¤¨¡¼¤Ã¤È¡×¤È¹Í¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢¤Ï¤Ã¤¤êÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Æü¡¹¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¡¦º¹ÊÌ²½¡¦²þÁ±ÅÀ¡×¤Î3¤Ä¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡Ö¥Æ¥ì¥¢¥Ý¥ê¥¹¥È¡×¤Ï¤³¤¦¤Ä¤¯¤ë
ºîÀ®¼ê½ç¡ ÃÎ¤ê¤¿¤¤´ë¶È¾ðÊó¤ò¥ê¥¹¥È²½¤¹¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬É¬Í×¤«¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Îã¤È¤·¤Æ»ä¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥¢¥Ý¥ê¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£¼è¤ê°·¤¦¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ý½¸¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤´ðËÜ¾ðÊó¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬¿Ü¾ðÊó¤ÏÂ¿¾¯¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¡Öº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅ¹ÊÞ¿ô¡×¤ä¡Ö¶ÈÂÖ¡×¡Ö¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤â¡¢¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×À¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤Ç¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤é¤ì¤ë¹àÌÜ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ´°àú¤Ë½¸¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ú°õ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê´ðËÜ¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇÍ¥Àè¤Ç¼ý½¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤¤¾ðÊó¡Ê¶È¼ïÆÃÍ¤Î¹àÌÜ¡Ë¤Ï¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Ä´¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ï¶õÍó¤Ç¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥ì¥¢¥ÝÃæ¤ËÊ¹¤¼è¤ê¡¢ÄÉµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºîÀ®¼ê½ç¢ ¼ç¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¾ò·ï¤ò¹Ê¤ê¡¢¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤ÎÀ®²Ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¶È¼ï¡×¤ä¡ÖÃÏ°è¡×¤Ç¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î·Ð¸³¤òÎã¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¶å½£ÃÏÊý¡×¤Ç¡Ö°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²óÅ¾¤º¤·¡×¤ä¡Ö¾ÆÆùÅ¹¡×¤Ê¤ÉÅ¹ÊÞ·ÁÂÖ¤ò¹Ê¤ê¡¢¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë°û¿©Å¹¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ÔÎó¤ÎÍÌµ¤Ï¡¢¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤«¤é¤â¿äÂ¬¤Ç¤¤¹¡£
¡¦¶å½£ÃÏÊý
¡¦°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È
¡¦°û¿©Å¹¤Î¼ïÎà¡ÊÎã¡§²óÅ¾¤º¤·¡¦¾ÆÆùÅ¹¡Ë
¡¦¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë°û¿©Å¹
»ä¤Ï¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¸½ÃÏÄ´ºº¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Î¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤Ç¤Ï¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤â¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸æ¼Ò¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªÅÅÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÀâÆÀºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¹ÔÎó¡á¿Íµ¤¤Î¾Ú¡×¤È¤È¤é¤¨¤Æ²þÁ±¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥à¥ê¤Ë±Ä¶È¤»¤º¡¢ÊÌ¤Î´ë¶È¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤Û¤¦¤¬À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ï¤«¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¼ý½¸¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£½¾¶È°÷¿ô100¿Í°Ê²¼¤Î´ë¶È¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡×
ºîÀ®¼ê½ç£ ¸«¹þ¤ß¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤ò¡¤Î¥ê¥¹¥È¤ËµÆþ¤¹¤ë
½¸¤á¤¿¾ðÊó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÇä¾å¹â¡×¤ä¡Ö½¾¶È°÷¿ô¡×¡ÖÅ¹ÊÞ¿ô¡×¤Ê¤É¤Î¹àÌÜ¤Ç¡¢¤è¤ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤ä¤¹¤¤´ë¶È¤äÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤´ë¶È¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¡¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿¥ê¥¹¥È¤ËµÆþ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÇä¾å¹â¡×¤È¡Ö½¾¶È°÷¿ô¡×¤Ç´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ´¶¤ÏÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð½¾¶È°÷¿ô¤¬100Ì¾°Ê²¼¤Î´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÒÄ¹¤¬ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¥¢¥Ý¤â¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬°·¤¦¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤Ï½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹âÃ±²Á¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ºâÌ³ÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢·ÀÌó¤Þ¤Ç»ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÅ¹ÊÞ¿ô¡×¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹ÊÞ¿ô¤¬Â¿¤¤´ë¶È¤Ï¡¢Äó°Æ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¡×¡Ö¤¢¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¡¢¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ³ÆþÅ¹ÊÞ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤½¤ÎÊ¬¡¢¹×¸¥ÅÙ¤äÇä¾å¤â¤¢¤¬¤ë¤¿¤á¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¿Íµ¤°û¿©Å¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã±Å¹ÊÞ¡¦¾®µ¬ÌÏ·Ð±Ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬Äã¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Í¥ÀèÅÙ¤Ï¤µ¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¹ç¤Ã¤¿µ¬ÌÏ´¶¤Î´ë¶È¤«¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡Ö½ãÍø±×¡×¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¾ðÊó¤ÎÀºÅÙ¤Ï¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¯¤éÇä¾å¹â¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢½ãÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÏÀÖ»ú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ê¼è°ú¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä¾õÂÖ¤¬·òÁ´¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢½ãÍø±×¤Þ¤Ç³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ï¡¢Ä´ºº²ñ¼Ò¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤â1¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
----------
µÈÂ¼ ¶³Ê¿¡Ê¤è¤·¤à¤é¡¦¤¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ReverentÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1989Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©µþÅÔ·´´£ÅÄÄ®À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼ê¾å¾ì°û¿©´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¡£¤¹¤°¤ËÅ¹Ä¹¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¡Ö¼ÒÆâ¤Î±Ä¶È¿¦¤Ë½¢¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«4¥«·î¤ÇÂà¿¦¡£¤½¤Î¸å¡¢±Ä¶È¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤¢¤ëÂç¼êÄÌ¿®±Ä¶È²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¡£Æþ¼Ò3¥«·î¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ç¶å½£¤òÇ¤¤»¤ë¡×¤ÈÅÅÏÃ1ËÜ¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤Ë¤è¤ëË¡¿Í±Ä¶È¤ò³«»Ï¡£ºÇ½é¤Ï¼ºÇÔÂ³¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Ý¤¬¼è¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤ä·èºÛ¸¢¼Ô¤Ø¤ÎÆÍÇËË¡¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³ÎÎ©¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤ÈÌÌÃÌ¤ò½Å¤Í¡¢24ºÐ¤Ë¤·¤Æ·î1000Ëü±ß¤ÎÍø±×¤òÃ£À®¡£¶å½£»ÙÅ¹¤ÎºÇÇ¯¾¯½êÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ³°»ñ·ÏÂç¼êÀ¸Ì¿²ñ¼Ò¤ØÅ¾¿¦¡£Á°¿¦¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥¢¥Ý½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢Æþ¼Ò2Ç¯¤ÇÇ¯¼ý1000Ëü±ß¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÇ¯¼ý2000Ëü±ß¤òÃ£À®¡£2023Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒReverent¡Ê¥ê¥Ð¥ì¥ó¥È¡Ë¤òÀßÎ©¡£ÊÝ¸±ÂåÍý¶È¤òÃæ¿´¤Ë¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤¹¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥Æ¥ì¥¢¥Ý½Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
----------
¡ÊReverentÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÈÂ¼ ¶³Ê¿¡Ë