「浜ちゃんが!」が24日深夜で終了 25年半の歴史に幕、後番組は吉田と粗品
2025年9月24日 16時30分

読売テレビが24日の番組改編会見で、「浜ちゃんが！」の終了を発表した
同日深夜の放送で、前身番組などと合わせて25年半の歴史に幕を閉じる
同じ水曜深夜0時59分の枠では「吉田と粗品」が10月1日にスタートする