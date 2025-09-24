ダウンタウンの浜田雅功スポーツ報知

「浜ちゃんが!」が24日深夜で終了 25年半の歴史に幕、後番組は吉田と粗品

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 読売テレビが24日の番組改編会見で、「浜ちゃんが！」の終了を発表した
  • 同日深夜の放送で、前身番組などと合わせて25年半の歴史に幕を閉じる
  • 同じ水曜深夜0時59分の枠では「吉田と粗品」が10月1日にスタートする
