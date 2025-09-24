佐々木、シーハンとともにブルペンにいたのは…【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間24日・フェニックス）ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で今季14度目の先発登板。5回を投げ終えて無失点に抑える好投を見せている。そんな中、ブルペンにいた“超大物”に「え!?」「いるのか」とファンも騒然としている。デーブ・ロバーツ監督は試合前の取材で「全てが順調なら6回を投げ