大谷が二刀流で達成した史上初の記録を米メディアが紹介【MLB】フィリーズ 9ー6 ドジャース（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの敗戦がきっかけで生まれた、大谷翔平投手の新たな“史上初”に米メディアが注目している。16日（日本時間17日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に6-9と逆転負けを喫したが、「1番・投手兼指名打者」で出場した大谷は5回を無安打無失点。打っては8回に2年連続となる50号を放った。惜しくも白星