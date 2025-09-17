10度目の1試合2発…シーズン60発ペース【MLB】ロイヤルズ ー マリナーズ（日本時間17日・カンザスシティ）マリナーズのカル・ローリー捕手が16日（日本時間17日）、敵地・ロイヤルズ戦で2打席連発となる56号2ランを放った。「2番・捕手」で出場し、3回、4回と連続アーチ。敵地が騒然となった。初回に二塁打を放つと、まずは3回先頭の第2打席だった。左打席に入るとワカの76.3マイル（約122.8キロ）のカーブを捉え、右翼席へ運