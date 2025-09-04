プレミアリーグ第３節のトッテナム対ボーンマス戦を取材した。主たる目的は、今夏の移籍期間で加入した日本代表DF高井幸大だった。だがチーム合流直後の７月中旬に足底腱膜を負傷したサムライ戦士は、この日もベンチ外。すべてのプレシーズンマッチに加え、開幕２試合を欠場し、プレミアリーグ第３節でも復帰できなかった。クラブ広報によると、８月下旬にトレーニングに復帰したが、まだ調整段階にあるという。日本では高井