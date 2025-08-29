若い世代にものづくりの楽しさを知ってもらおうと木工職人による出前授業が、大分市の高校で行われました。 【写真を見る】高校生がカンナ削り体験木工職人から学ぶものづくりの魅力大分 この出前授業は、県職業能力開発協会が教育プログラムの一環として実施したもので、鶴崎工業高校の1年生と2年生、合わせて74人が参加しました。 家具製作の授業では、厚生労働省から「ものづくりマイスター」に認定されている木工