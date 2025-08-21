高校生にサイバーセキュリティの意識を高めてもらおうと、阿南警察署で8月21日、インターネットなどの知識を競うコンテストが開かれました。このコンテストは、インターネットによるサイバー犯罪から高校生を守るため、インターネットを安全に利用する知識を高校生に身につけてもらおうと、阿南警察署で初めて開かれました。21日は、阿南市内の3つの高校から4チームが出場。情報モラルの基礎