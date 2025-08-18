「広島２−７ヤクルト」（１７日、マツダスタジアム）広島の中村奨成外野手（２６）が高卒８年目にして、プロ初となる１試合４安打をマークした。右肩のケガから１軍に復帰してからは１１試合中１０試合でスタメン起用され、光るものを残し続けている。チームは最下位・ヤクルトに大敗でカード負け越し。３位・ＤｅＮＡと４ゲーム差に広がって厳しい状況が続くが、成長著しい若武者はレギュラーをつかんでチームに貢献していく