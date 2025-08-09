バロンドールを受賞した2024年度の輝きを取り戻すには少々、時間がかかるのかもしれない。『Manchester Evening News』ではマンチェスター・シティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督がチームの中心人物であるロドリの状態に言及した。昨季、右ひざ前十字じん帯断裂の大怪我を負い、シーズン終盤に復帰してクラブW杯に出場したロドリだが、ベスト16のアル・ヒラル戦で再負傷していたようだ。現在はトレーニングを行っている