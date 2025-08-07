■「歌にダンスにTalkにお芝居まで、全部凄い なんであんなに何でも出来ちゃうのでしょう」と長沢が佐久間を絶賛 【写真】『さんま御殿』佐久間大介と水田わさびと長沢美樹のオフショット／佐久間大介とさんまのオフショット 長沢美樹が8月5日に放送された『踊る！さんま御殿!!』人気声優SPのオフショットを公開した。 長沢とSnow Man佐久間大介のツーショット、長沢と水田わさびとのツーショットが公開されており