また、暑さの記録を更新しました。8月6日の午前11時半、美馬市穴吹で「県内観測史上最高」となる39.5℃を観測しました。穴吹は4日連続の39℃超えです。（佐々木気象予報士）「穴吹駅前です。手持ちの温度計は39.7℃を示しています」「風があっても暑い、空気の塊に押し付けられている感覚です」6日の県内は高気圧に覆われて、朝から気温が上がりました。午前11時半に美馬市穴吹で、県内の「観測史上最高」となる最高気温39.5℃を観