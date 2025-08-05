フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、8月5日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。人生で初の“達成感”を得た瞬間について語った。この日、軽部真一アナから「ところで井上さん、鉄棒はできたんですか？」と聞かれた井上アナは「鉄棒、できましたよ。（6歳くらいのときに）逆上がりを習って『できるまで帰らない！』って、夕方、やっとできるようになって。人生で初の“達成感”だった。いまだに覚え