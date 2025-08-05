氷川きよしスポーツ報知

氷川きよしの水着姿にネット衝撃「脳が混乱する」10キロ減で美スタイル

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 氷川きよしが5日までにInstagramを更新し、水着姿を公開した
  • ネット上では「美人すぎるな。脳が混乱する」「肌キレイ」といった声が
  • 氷川は最近「3か月で10キロダウン」とダイエットに成功したと報告していた

◆氷川きよしが水着姿を公開

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