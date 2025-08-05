直近13試合で26個目の三振【MLB】ドジャース ー カージナルス（日本時間5日・ロサンゼルス）本拠地にため息が漏れた。ドジャース・大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、本拠地でのカージナル戦に「1番・指名打者」で先発出場。6回までの3打席で2三振を喫した。ここ13試合で26個と“ハイペース”で三振を量産しており、敵地実況もあまりの多さに注目している。7月26日（同27日）を最後に7試合ノーアーチと当たりが止まっている大