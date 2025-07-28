“呪！25周年トシオくん生誕祭！”と銘打った『呪怨〈4K：Vシネマ版〉』舞台挨拶付上映会が、7月27日に新宿バルト9で実施され、出演者の柳憂怜（小林俊介役）、藤貴子（佐伯伽椰子役）、大家由祐子（鈴木響子役）、三輪ひとみ（由紀役）、三輪明日美（村上柑菜役）、松山鷹志（佐伯剛雄役）、吉行由実（村上典子役）、藤井かほり（北田良美役）、監督の清水崇が登壇した。 参考：『呪怨』はなぜ伝説的作品となったのか清水崇