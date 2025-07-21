不振から目先を変えるために１番に座ったドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３２）が悔しさをにじませた。２０日（日本時間２１日）の本拠地ブルワーズ戦は５ー６と逆転負け。後半戦３連敗で同カード６戦６敗の屈辱となった。ベッツは３回に１５打席ぶりの中前打を放ち、続く２番・大谷が左翼へ２ランを放って新打順が機能したが、５打数１安打。１点差に迫った９回は二死満塁と１打サヨナラの場面で打席に立ち、惜しくもセン