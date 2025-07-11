徳島市のとくしま動物園で2025年5月に誕生した「ホンドタヌキ」の子どもたちの一般公開が、7月12日から行われます。お母さんにくっついてまわる、子ダヌキたち。12日の午後3時から「とくしま動物園ステラプリスクールアニマルキングダム」で2025年5月に生まれた、ホンドタヌキの子ども2匹の一般公開が始まります。名前はオスが「ナッツ」に、メスは「クルミ」に決まりました。父親の「どんぐり」にちなんで、木の実に由来す