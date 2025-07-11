6回99球を投げて4安打3失点、3四球2奪三振の内容【MLB】オリオールズ 7ー3 メッツ（日本時間11日・ボルティモア）オリオールズ・菅野智之投手が10日（日本時間11日）、本拠地で行われたメッツとのダブルヘッダー第2試合に先発。6回4安打3失点の粘投で今季7勝目を挙げた。クオリティスタート（6回以上を投げて自責点3以下）は今季7度目。前半戦は防御率4.44で折り返しとなった。この日が前半戦最終登板と見込まれる菅野は、前日