日本最大級の大型ダンスミュージックフェス「 ULTRA JAPAN 2025（ウルトラジャパン 2025)」が、2025年9月13日(土)〜14日(日)の2日間、東京・お台場の特設会場にて開催される。公演概要公演名ULTRA JAPAN 2025日程2025/9/13(土)・14(日)会場TOKYO ODAIBA ULTRA PARK（お台場ULTRA JAPAN特設会場/江東区青海）販売中のチケット情報オフィシャル先着先行第二弾チケット( 5/16 (金) 12:00〜)が各チケットサイトで販売中GA … 2日