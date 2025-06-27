一年の折り返しとなる6月30日に行われる神事「夏越（なごし）の祓（はらえ）」を知っていますか？これは、一年の前半の穢れを祓い、残り半年間の無病息災を願うもので、神社には“茅の輪（ちのわ）”が設置されます。そこで今回は「夏越の祓」にちなんだ行事食「夏越ごはん」をご紹介。おいしく食べて、今年の後半も元気に過ごしましょう！夏越の祓とは？▲赤坂氷川神社「夏越の祓」は、一年の前半の最終日にあたる6月の晦日（6月3