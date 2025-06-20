大気が不安定になりやすい6月から9月は、「落雷」の危険性が大幅に増加します。雷に打たれたものの、奇跡的に命が助かった男性が、その恐怖を語りました。【写真を見る】「一瞬、真っ白に…」落雷からの奇跡の“生還”をした男性の証言これから雷雨が増えてくる季節、どのようなことに注意すればいいのでしょうか。6月から9月に急増「落雷」10年前と比べ1.8倍南波雅俊キャスター:6月から9月にかけて急増する「落雷」。全国で観測さ