7人組ボーイズグループ・BE:FIRSTの三山凌輝（26）と結婚することが報じられた女優の趣里（34）。しかし、三山と元交際相手のYouTuber・Rちゃんの婚約破棄トラブル報道後、趣里の周辺はピリピリとしたムードが漂っているという。騒動の発端となったのは4月の「週刊文春」の報道。三山とRちゃんは婚約しており、三山はRちゃんから1億円以上のプレゼントを受け取っていたという。しかし三山と別の女性との関係が発覚し、Rちゃんとは