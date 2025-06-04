6月3日、巨人終身名誉監督の長嶋茂雄さんが肺炎のため亡くなった。これを受け、日本テレビ系では緊急生放送番組『ありがとう長嶋茂雄さん ミスタープロ野球永遠に…』を約2時間にわたって放送した。この日の番組には、芸能界随一の長嶋さんのファンである徳光和夫や、元巨人軍の中畑清、宮本和知、斎藤雅樹、元木大介らがスタジオに出演。長嶋さんが成し遂げてきた偉業や、数々のエピソードを振り返りながら、その死を悼んだ