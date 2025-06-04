【エーデルシュタインインク インク・オブ・ザ・イヤー2025アプリコットアゲート】 6月中旬 発売予定 価格：3,190円 ※国内販売予定数量1,800本 ペリカン日本は、「エーデルシュタインインク インク・オブ・ザ・イヤー2025アプリコットアゲート」を6月中旬に発売する。価格は3,190円。 180年以上の歴史を有する「ペリカ