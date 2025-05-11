“徳島をアソビ尽くす”イベント「マチ★アソビ vol.28」で、春の開催時には恒例となっている「橋の下美術館」が今回も行われたので、乗船してきました。マチ★アソビhttps://www.machiasobi.com/「橋の下美術館」は2010年5月開催のマチ★アソビ vol.3以来、例年春(5月)開催回に実施されているイベント。巨大タペストリーが「橋の下」にかかっていて、遊覧船でその下を通過しながら見学するものです。5月11日の徳島の天気は、午前