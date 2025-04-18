今回話題になったのは、なんと“カップルの自撮り”のような奇跡の1枚。寄り添う2匹の猫がカメラを見つめ、前足を伸ばしてまるでスマホを構えているかのような構図。その姿は、まるで恋人同士が記念写真を撮っているかのよう！ こんな奇跡的なショットが撮れることなんて、めったにありません。 投稿は、X（旧Twitter）にて18.6万回以上表示。いいね数は1.3万件を超えたそうです。 ᵒᑋᵃᵞᵒ /完全