¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤......²þ¤á¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÇ­Ëô¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuber¡×¤È¤·¤ÆÆ°²èÇÛ¿®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÉË§¤Þ¤¿¤¿¤Ó¡Ê¡÷horoyoimatatabi¡Ë¤µ¤ó¡£2025Ç¯3·î30Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾å¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿Ä¹Êý·Á¤ÎÊªÂÎ¤¿¤Á¡£É½ÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖÃæ¡×¤ä¡Öâ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´Á»ú¤ä¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÌÏÍÍ¤¬Ä¦¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Ëã¿ýÇ×¡©¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¿§¤ÏËÜÊª