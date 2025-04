就労ビザでアメリカに入国したところ突然拘置所に送られてしまったという体験談を、カナダ人のジャスミン・ムーニー氏が記しました。突然の勾留の裏には、収容人数に応じて政府から資金援助を受ける民間組織の「ビジネス」があると指摘しています。I’m the Canadian who was detained by Ice for two weeks. It felt like I had been kidnapped | US immigration | The Guardianhttps://www.theguardian.com/us-news/2025/mar/19/