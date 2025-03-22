ホテルメトロポリタン 盛岡は、本館5階と6階を3月24日にリニューアルオープンする。リニューアルコンセプトは「盛岡を知って、感じ、癒される」。マルチテーブルとゆったり座れるソファタイプのチェアを取り入れた「モデレートシングルL」（30室）とゆったりとしたライティングデスクを導入した「モデレートシングルR」（27室）の計57室をリニューアルする。バスルームにはウルトラファインバブルのシャワーヘッドを導入し、SALONI