ボーンマスは今季躍進を見せている。『The Telegraph』のマイク・マクグラス氏によると、ボーンマスは現在チェルシーからレンタル移籍中のスペイン代表GKケパ・アリサバラガの買取を検討しているという。現在30歳のケパはアスレティック・ビルバオのU-19出身の選手。2018年8月に当時GKとしては史上最高額となる7100万ポンドの移籍金でチェルシーへ完全移籍を果たすと、18-19シーズンにはチェルシーのヨーロッパリーグ優勝に貢献。