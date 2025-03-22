思春期の子どもを持つ親にとって、子どものスマホとの付き合い方は悩みの種の1つですよね。スマホをいじる姿を見ると、つい気になってしまうこともあるのではないでしょうか？ 今回は子育て中の友人が体験談を聞かせてくれました。 中学時代のいじめ 私の娘は中学生の頃、一部のクラスメイトからいじめを受けていました。私も娘も本当に辛い時期で、あの頃の苦しみは今でも忘れられません。 高校に入っていじめもなくなり、や