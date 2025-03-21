日本では、死刑の執行方法として絞首刑が採用されている。「非人道的」と批判される死刑執行に当たり、拘置所内では何が行われているのか。作家・山本譲司さんが上梓した『出獄記』（ポプラ社）より、一部を紹介する――。（第2回／全3回）写真＝iStock.com／bee32※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bee32■「心の準備だけはしとかんとな」医務課の事務室内には、寺園清之ともう一人、平松卓がいた。デスクに座る寺園は、