雪が積もった壮観で有名な中国四川省成都市のある村が、暖かい天気で雪が降らず、雪の代わりに綿で飾られた。村を訪れた観光客たちは非難を浴びせ、結局、観光当局は村を暫定的に閉鎖することを決めた。​１３日、現地時間の現地各種メディアによると、成都南宝山観光地区内の「スノービレッジ」は、中国最大の祝日である春節（旧正月）を控え、大々的に雪の景色を広報した。特に、小屋の屋根と庭に積もった雪の写真で注目を