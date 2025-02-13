タレント・ホラン千秋が１３日、キャスターを務めるＴＢＳ系「Ｎスタ」（月〜金曜・午後３時４９分）に出演し、スタジオに充満するにおいに怒りのコメントを口にした。番組冒頭、ともにキャスターを務める同局・井上貴博アナウンサーが「今日、初めてですね。このスタジオで『ラビット！』（収録）終了後、ニュースを担当していた蓮見（孝之）アナウンサーから連絡が入って」と話し出すと、「『今日はとんでもないぞ。覚悟して