徳島県吉野川市の川田八幡神社で11日、厄除けや五穀豊穣を願う建国記念の日恒例の神事「おまと」が行われました。（音生かし）射的・ポーズ「おまと」は、吉野川市山川町に古くから伝わる神事で、川田八幡神社では毎年、建国記念の日に行われています。はじめに開始を告げるかぶら矢が放たれ、神事が始まりました。地元弓道会の会員10人が射手となり、約20メートル先にある的を矢で射ぬいて、邪気をはらいます。（音生