2月5日、徳島県が発表した2025年度の当初予算案は、総額5160億円です。新型コロナウイルス対策に多額の予算が必要となった2022年度を除くと、2004年度以降で最も多い額となります。（後藤田正純徳島県知事）「財政の健全化という意味では、財政調整基金含めてまったく問題はない。生産性、持続可能性、付加価値、前提には積極的にこの数年はそういった財政運営をしていきたい」予算案では、相次ぐ国際定期便の就航と大阪・関西万博