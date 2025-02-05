フジテレビの10時間半に及ぶ「やり直し記者会見」は多くの視聴者に衝撃を与えた。ネットメディア研究家の城戸譲さんは「いまの記者会見はエンタメ化している。その原因は、情報を知りたい視聴者を見もしない一部の自称記者・ジャーナリストにある」という――。写真＝共同通信社記者会見で挙手する記者らを見つめる、フジテレビ社長辞任を発表した港浩一氏（中央）＝2025年1月27日午後、東京・台場のフジテレビ - 写真＝共同通信社