29日、インド・プラヤグラージの事故現場付近（ロイター＝共同）【ニューデリー共同】インド北部プラヤグラージで29日未明、世界最大の宗教行事といわれるヒンズー教の祭典「クンブ・メラ」の会場に詰めかけた人々が折り重なるように倒れ、地元警察は少なくとも30人が死亡、60人が負傷したと発表した。プラヤグラージはガンジス川とヤムナ川が合流する地点で、ヒンズー教徒の聖地の一つ。聖なる川で沐浴するとあらゆる罪を洗い