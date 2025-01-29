お笑いタレントのキンタロー。さん（43）が、28日に行われた佐賀県主催のイベントに登場。佐賀県にまつわるモノマネを披露し会場を困惑させました。キンタロー。さんが登場したのは、佐賀県と劇場アニメ『ベルサイユのばら』とのコラボプロジェクトの記者発表会。佐賀県に数多く設置されている交通安全の人形『安全ガール』になりきりました。さらにイベントでは、キンタロー。さんが佐賀県にまつわるモノマネを披露しました。『安