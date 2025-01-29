「週刊文春」電子版が29日に更新。芸能界を引退した中居正広氏（52）をめぐる女性トラブル報道の一部内容を訂正したことについて、「フジテレビ・中居問題記事の訂正について』【編集長より】」のエントリーで改めて声明を発表した。【写真】奥まで人が溢れてる…フジテレビ記者会見会場の模様サイトでは「橋下徹氏のご指摘を受けて訂正に至った経緯についてご説明します」の書き出しで「昨年12月26日発売号では、事件当日の