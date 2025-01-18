神の子復活は、改めて魔改造の手に委ねられることが決まった。【もっと読む】二岡ヘッドの散々な評判とは？？？巨人がスタッフ会議を行った17日、2月からの春季キャンプの方針などを確認した中、楽天から加入した田中将大（36）に関し、杉内一軍投手コーチがこう言った。「基本的に久保さんにお任せします」久保康生巡回投手コーチ（66）のことだ。昨季は二人三脚で投球フォームの修正に取り組んだ菅野（オリオールズへ移