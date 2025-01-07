¥Õ¥í¥¤¥ó¥È»º¶È¤¬£´ÆüÂ³¿­¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÊÆ±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Î¥«¥Ê¥á¡¦¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬¥Õ¥í¥¤¥ó¥È¤Î³ô¼°¤òÇã¤¤Áý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢»×ÏÇ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Æ±Æü¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÊÑ¹¹Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥Ê¥á¡¦¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ÎÊÝÍ­³ä¹ç¤Ï£¹¡¥£°£¹¡ó¤«¤é£±£°¡¥£±£±¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£ÊÝÍ­ÌÜÅª¤Ï¡Ö½ãÅê»ñµÚ¤Ó¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°ÙÅù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡×¡£Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï£±£²·î£²£³Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS