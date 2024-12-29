º¸¡§¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸±¦¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥á¥Ç¥£¥¢Éô¤Ï¡¢2015Ç¯ ¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´Ãæ¤ò±þ±ç¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»²²Ã·¿Åê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢2024Ç¯12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥µ¥¤¥ÈÍøÍÑ¼Ô¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ­¸þ¾å¤òÌÜÅª¤ËÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¡¦BANDAI SPIRITS¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÃêÁª¤ÇÌó150Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥¹¥¯¡¼