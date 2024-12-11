小倉智昭さんスポーツ報知

共演NGとの噂も…みのもんたが小倉智昭さんを追悼「まじめな人」

by ライブドアニュース編集部

  • 11日の「THE TIME,」で、みのもんた小倉智昭さんへの思いを告白した
  • 安住紳一郎アナは「共演NGとまでうわさされるライバル関係でした」と紹介
  • みのは小倉さんの人柄を「まじめな人なんだろうな」と思い、追悼した
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