前ＷＢＡ世界スーパーフライ級王者の井岡一翔（志成）が１８日に緊急会見し、１２月３１日にＷＢＡ同級王者のフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）と大田区総合体育館で再戦すると発表した。井岡は７月７日に東京・両国国技館で行われたフェルナンドとのＷＢＡ・ＩＢＦ２団体王座統一戦に０−３の判定で敗れ、２度目の防衛に失敗。王座統一はならず３５歳にしてタイトルを失い涙を流した。王座を統一したマルティネス