実業家の堀江貴文氏が１５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、国民民主党が主張する「１０３万円の壁の引き上げ」について、持論を述べた。「自分にはあんまり関係ないから、ちゃんとは調べていない」と話しつつ、「（手取りが）ちょっと増えても税額何千円とか１万円とか、せいぜそのぐらいのみみっちい話なんだよね」と指摘。１０３万円を超えても、さまざまな壁があり「ごちゃごちゃして、でも最大の問題は結局、社会保