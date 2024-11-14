スペインサッカー連盟（RFEF）は13日、アストン・ヴィラDFパウ・トーレスの負傷に伴い、バルセロナDFパウ・クバルシをスペイン代表へ追加招集すると発表した。今夏のEUROでは決勝でイングランドを2-1と下し、3大会ぶり4度目の欧州王者に輝いたスペイン。現在はUEFAネーションズリーグを戦っている。チームは4節終了時点ですでにグループステージ突破を決めており、今月の2試合は消化試合。にもかかわらず、ルイス・デ・ラ・フエン