「子どもの受験で忙しいから！」PTA役員を押し付け合った結果 → 誰も予想しなかった未来が！ftn-fashion trend news-

PTA役員押し付け合う母ら 予想外

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ある女性は幼稚園で、年長時には必ず役員を引き受ける決まりがあった
  • しかし小学校受験をする数人のママが「受験で忙しいので」と役員を拒否
  • 話し合いはスムーズに進んでいたところ、子どもは難関小学校に合格したそう
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