タレントの板野友美が11月1日にインスタグラムを更新。娘の誕生日を祝う内容だったが、ネット上には「こんな写真出して大丈夫？」など、疑問の声が寄せられている。【写真】「こんなに出して大丈夫？」板野友美が公開した“丸出し投稿”板野は3歳になる長女“ベビちん”を祝うため、誕生日パーティーを開催したと自身のインスタで報告。「盛大にお祝いしなきゃー！と、3ヶ月くらい前から色々計画」したことを明かしている。「